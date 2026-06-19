Владика от Северна Гърция: Българите купуват бреговата линия

Митрополит от Северна Гърция се притесни от масовите покупки и продажби на земя по крайбрежието на Източна Македония, съобщава електронното издание "Кавала нюз". Ситуацията бе описана в черни краски от митрополита на Серес и Нигритис г-н Теологос, който изразил тревога за демографското и етническо влошаване на региона. Изявленията му били направени по време на неговото приветствието, което отправил по време на официалните възпоменателни събития на община Висалтия за Холокоста в Нигрита (17-20.06.1913 г.). Събитието било проведено в двора на църквата „Свети Георгиос Нигрита".

Пред присъстващите граждани, митрополит Теологос говорил за нов тип „умна" война , която вече е в ход, фокусирайки се върху масовото придобиване на крайбрежни земи. „Войната този път, на този етап, няма да се води с щикове. Ще се води по други, по-умни начини. Северните ни съседи са купили цялото крайбрежие на префектура Серес. Те не са го завладели, някои са го продали.Идват с куфари, пълни с пари, Господ знае откъде идват тези пари", казал владиката. Думите му не се отнасяли само до крайбрежието на Серес и Стримонския залив, но и до всички брегове на морето, от плажа Офрини, Кариани, Неа Перамос, Неа Ираклица, Керамоти и Тасос до Александруполис и Самотраки. Продължавайки позицията си, той изразил силната си загриженост за социалните и политическите последици от явлението в непосредствено бъдеще: „И след кратко време, след много кратко време, когато слезем до брега на префектура Серес, няма да чуем гръцки глас, а само български. Защото почти цялата област там се купува, купуваше се, купува се и ще продължи да се купува от северните ни съседи. Който утре ще изисква училища, вдругиден ще избира местни лидери. И това, което не са постигнали от години и векове, кой знае как историята може да им го донесе", казал още владиката.

В заключение отправил призив за бдителност и национална далновидност, като подчертал, че държавата и гражданите трябва да действат превантивно, а не пожарогасяващо. „Ето защо трябва да бъдем подготвени, а не обучавани. Не да тичаме след събитията, за да ги лекуваме, а да имаме ума и интелигентността, мъдростта и благоразумието, за да ги предотвратим", завършил изказването си духовникът.