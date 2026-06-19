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Върховният касационен съд на Румъния решава за обвиненията на Калин Джорджеску

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Калин Джорджеску СНИМКА: X/@daily_romania

Върховният касационен съд на Румъния трябва да реши днес приема ли обвинителния акт на Главната прокуратура за опит за промяна на конституционния ред срещу бившия кандидат за президент Калин Джорджеску и негови приближени, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

През септември миналата година Главната прокуратура повдигна обвинения на Калин Джорджеску в съучастие в подривни действия и  опит за насилствен преврат. Заподозрените по това дело са общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион, който осигуряваше охраната на Джорджеску.

През ноември 2024 г. малко известният дотогава крайнодесен независим кандидат Калин Джорджеску получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотив, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок.

Според прокуратурата по изготвен от Джорджеску план, Хорациу Потра и неговите наемници е трябвало да се инфилтрират в протестите, организирани след анулирането на изборите, с цел да предизвикат хаос и безредици.

Срещу Калин Джорджеску се води още едно дело, по което е обвинен в пропаганда на фашистки, легионерски и ксенофобски идеи, концепции и доктрини.

Телевизия Диджи 24 припомня, че на 2 април Апелативният съд на Букурещ реши, че обвинителният акт по делото за опит за промяна на конституционния ред отговаря на законовите изисквания и на делото може да бъде даден ход. На съдебно заседание на 24 март обаче съдът изключи част от показанията, дадени от приближени на Хорациу Потра в качеството им на свидетели. Главната прокуратура обжалва това решение, уточнява медията.

На 17 юни Върховният касационен съд провени мярката за неотклонение на Хорациу Потра на домашен арест.

Калин Джорджеску СНИМКА: X/@daily_romania

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