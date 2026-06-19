Птичият грип май прелетя до Австралия, мъртва морска птица с положителен тест

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Предполагаем първи случай на H5N1 птичи грип е засечен в Австралия в отдалечен район в югозападната част на страната, съобщиха днес властите, цитирани от БТА.

Мигрираща морска птица, известна като кафяв скуа, открита в Национален парк „Кейп льо Гран" в Западна Австралия, е дала положителен резултат за птичи грип. В момента се извършват допълнителни изследвания за потвърждение на щама, заяви министърът на земеделието на щата Джаклин Джарвис.

Опасенията за настъпването на смъртоносната зараза се подсилват и от втори случай - друга болна птица - гигантски буревестник - е открита в същия район и се тества за вируса.

„Приемаме сериозно предполагаемия случай на H5 птичи грип", каза Джарвис. „Ако това бъде потвърдено като навлизане на H5 вируса, ще последва бърза и координирана национална реакция."

Вирулентният щам на H5 птичи грип се разпространява сред диви птици и бозайници от 2021 г., като е причинил смъртта на милиони животни, заразил е птицеферми и млечни ферми, а също и някои земеделски работници.

Австралия е единственият континент, който все още няма потвърден случай на континентално разпространение на този смъртоносен щам.

Страната се подготвя за неговото появяване чрез засилване на биосигурността във ферми, тестване на крайбрежни птици за заболявания, ваксиниране на уязвими видове и провеждане на симулации за реакция при кризи.

„Макар това, ако се потвърди, да е сериозно развитие, Австралия през последните години се подготвя за такава вероятност", се казва в изявление на министъра на околната среда Мъри Уат.

Резултатите, които ще потвърдят дали вече мъртвият кафяв скуа е бил заразен с птичи грип, се очакват утре каза Джарвис.

Съобщения, че патогенният щам на птичия грип е отнел живота на над 13 000 малки, след като е заразил размножителна колония на морски слонове на островите Хърд и Макдоналд се появиха през октомври 2025 г., но за пръв път се установяван случаи в континенталната част на Австралия.