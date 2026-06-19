Доналд Тръмп се захваща със Северна Корея, след като приключи с Иран. Това е казал американският президент на южнокорейския си колега по време на срещата на Г-7 във Франция.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон каза, че Тръмп се е съгласил с предложението му да се приоритизира спирането на ядрената и ракетната програма на Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп е казал, че е "време да се обърне внимание" на Северна Корея и да се възобнови диалога със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

"Без да се отказваме от денуклеаризацията, обясних, че трябва да вървим стъпка по стъпка – в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, а не веднага", заяви южнокорейският президент на пресконференция след завръщането си от Франция.

И Дже-мьон каза още, че в момента трябва да се попречи на Северна Корея да произвежда ядрен материал, да прехвърля оръжия в чужбина и да продължава да развива технологията за междуконтинентални балистични ракети.

Тръмп е отговорил, че ще обмисли внимателно въпроса, твърди южнокорейският президент. Той е изразил опасения, че санкциите няма да решат ядрения проблем със Северна Корея, защото Пхенян вече разполага с ядрени оръжия и произвежда достатъчно материал, за да създава от 10 до 20 ядрени оръжия годишно.

Технологията на Северна Корея за междуконтинентални балистични ракети също е близо до финалния етап, включително способността за повторно навлизане в атмосферата, каза И Дже-мьон, като добави, че военното сътрудничество между Северна Корея и Русия във връзка с войната в Украйна рязко е намалило ефективността на санкциите.

Тръмп проведе безпрецедентни преговори с Ким по време на първия си мандат, но втората им среща на върха в Ханой през 2019 г. се провали, поради разногласия относно стъпките за денуклеаризация и облекчаването на санкциите.

Оттогава Пхенян заема по-твърда позиция, като обявява ядрения си статут за необратим и неподлежащ на преговори.

Отношенията между Северна и Южна Корея са напрегнати, въпреки че в момента няма активна война.

По отношение на корабостроенето И Дже-мьон заяви, че Тръмп е попитал дали Южна Корея може бързо да построи 10 американски военни кораба.

"Казах, че разбира се, това е възможно и че ще направим всичко по силите си", посочи южнокорейският президент.

Сеул се съгласи да направи инвестиции в корабостроенето на стойност 150 млрд. долара в САЩ чрез южнокорейски компании, в рамките на търговско споразумение с Вашингтон.

И Дже-мьон, който седеше до Тръмп около 90 минути по време на вечеря на Г-7 във Франция, заяви, че срещата е позволила по-обширни разговори, отколкото биха били възможни на официална среща на върха.

Не е ясно обаче кога Тръмп ще обърне вниманието си към Северна Корея, тъй като преговорите с Иран в Швейцария, които бяха насрочени за 19 юни, се провалиха. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс трябваше да пътува за Швейцария, но отложи пътуването си заради "логистични затруднения", посочиха от Белия дом.