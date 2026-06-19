ПВО на Украйна свалила 79 руски дрона тази нощ

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За 79 свалени дрона, изпратени от руските военни по време на нощна атака, съобщиха украинските военновъздушни сили (ВВС), цитирани от Укринформ и БТА.

Украйна е била атакувана с 90 ударни дронове – включително „Шахед", „Гербера", „Италмас", „Бандерол", и дронове-примамки от тип „Пародия" от посока Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от от Хвардиске в окупирания Крим, се казва в публикуваното във Фейсбук изявление.

За обезвреждането на повечето е вдигната украинската авиация, ракетни части за противовъздушна отбрана, части за електронна война и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи.

Девет бойни безпилотни летателни апарата са ударили осем места, а свалени безпилотни летателни апарати са били открити на осем места, казаха още украинските ВВС.

По-рано беше съобщено, че един член на екипажа е бил убит, а петима - ранени, след като руските сили са атакували с дронове цивилни кораби под флага на Панама и Сейнт Китс и Невис в Черно море.

За жертва и пострадали при нападение с дронове в Одеска област, където живеят 150 000 етнически българи, сочат военните сводки.