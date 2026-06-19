Русия прати за 15 г. в наказателна колония румънец, осъден, че шпионирал за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънски гражданин е бил арестуван по обвинение в шпионаж в полза на Украйна и в последствие осъден на 15 г. лишаване от свобода в наказателна колония. Това предават ДПА и БТА като се позовават на съобщение на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ).

Мъжът, роден през 2002 г., е събирал данни за руската противовъздушна отбрана в черноморския град Сочи. Украинското разузнаване обещало на мъжа да напусне безопасно Русия и по-късно да се присъедини към доброволчески батальон.

Младият мъж отдавна е бил известен на румънските власти, става ясно от позиция на Външното министерство на Румъния. Той е бил задържан в сепаратисткия регион Абхазия, след което е бил отведен в Сочи, където получава консулска помощ.

Румънското външно министерство допълни, че работи по случая съвместно с руските и грузински власти.

Междувременно областният съд в Ярославска област в Русия осъди на 15 години лишаване от свобода 35-годишен жител на град Рибинск, обвинен в шпионаж в полза на Украйна, предаде ТАСС.

Според ФСБ мъжът е събирал данни за отбранителните предприятия, критичната инфраструктура и обекти на Министерството на отбраната на територията на областта.

Кремъл смята, че украинските разузнавателни служби продължават да вербуват граждани на други държави, за да навредят на интересите на Русия. Федералната служба предупреди, че всеки, който помага на врага ще носи наказателна отговорност.

Случаят с румънеца не е изолиран. В цяла Русия през 2025 г. са произнесени рекордните 468 присъди за измяна и шпионаж – най-високият брой от 1997 г. насам, сочи изследване на правозащитния проект Department One.