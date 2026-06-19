Румъния пуска гратис по Дунав мост при Русе на 20 юни, обратно обаче - по 2 евро

Пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево-Русе ще преминават гратис по моста, съобщи БТА, като се позова Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.

Северните ни съседи черпят преминаващи с леки коли за рождения ден на съоръжението. Обратно обаче дори и същия ден на българския пунк ще им събират по 2 евро.

Съоръжението е открито на 20 юни преди 72 години. Наречено е Мостът на дружбата и по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак.

За прекосяването му има таксата - от българска страна е 2 евро, а от румънска – 15 леи (2,86 евро). Засега откъм Русе не предвиждат подарък за рождения ден на моста.

Първият български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца. Той е част от европейския транспортен коридор №9.

Нееднократно Община Русе е надигала глас част от приходите, генерирани от таксите за преминаване по Дунав мост, да бъдат насочвани към общините, които ежедневно поемат тежестта на международния трафик. Участниците отбелязаха, че таксите постъпват в държавния бюджет чрез Агенция „Митници", докато Община Русе не получава директни средства от тях, въпреки значителните разходи за поддръжка на инфраструктурата и организацията на движението.