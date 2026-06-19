Кремъл: Европейците са глупави или некомпетентни, ако смятат, че могат да преговарят с нас като по-силния

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Русия била готова да разговаря с европейските страни, но предупредила, че няма да приеме ултиматуми, предадоха Ройтерс и БТА.

Говорителят на руското президентство дори подчертал пред журналисти, че европейците са или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да водят преговори с Русия от позицията на по-силния.

По мнението на австрийския канцлер Кристиан Шокер ЕС трябва да поднови контактите с Владимир Путин, защото войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация, .

Оттаналите лидери от ЕС обаче не били единодушни по темата по време на заседанието в Брюксел.

Кремъл е признал, че мащабна украинска атака с дронове е предизвикала пожар в московска петролна рафинерия, и че се предприемат мерки за справяне с последиците.

В отговор на въпрос дали Владимир Путин е видял кадри от горящата рафинерия, Песков контрирал, че трябва да погледнат кадрите от поразените украинските градове и бил категоричен, че руските удари ще продължат.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна нанесла удар по голяма петролна рафинерия в Москва за втори път тази седмица. Атаката е в отговор на руските удари по украински градове.

Темата за диалог с Русия е особено чувствителна, тъй като от началото на войната през февруари 2022 г. политическите контакти между ЕС и Кремъл са сведени до минимум. Европейската политика досега беше, че всякакви мирни инициативи трябва да бъдат съгласувани с Киев и да не дават възможност на Москва да използва преговорите за печелене на време или за затвърждаване на завоюваните територии.