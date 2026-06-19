Норвегия отваря генерално консулство в Гренландия, която Тръмп иска да вземе

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Генерално консулство в Нук - столицата на Гренландия, се готви да открие Норвегия. Норвежки дипломат щял да бъде изпратен на острова, за да го ръководи, заяви днес норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре, цитиран от Ройтерс и БТА.

Интересът явно е продиктуван от опита на Доналд Тръмп да придобие полуавтономната област на Кралство Дания. Заявки, които обтегнаха отношенията между Вашингтон и европейските членове на НАТО.

Стьоре подчертал на пресконференция, че далечният север остава най-важният стратегически приоритет на Норвегия, а Арктика става все по-важна за международната политика и сигурност.

"Генерално консулство в Нук ще засили както политическите контакти, така и сътрудничеството по отношение на споделените интереси в региона", казва той.

БТА припомня, че по-рано тази година Франция откри консулство в Гренландия, а миналия месец САЩ преместиха съществуващото си консулство в по-голямо помещение.

Гренландия привлича все по-голямо международно внимание заради богатите си природни ресурси и стратегическото си местоположение в Арктика. Япония също се подготвя да проучи възможностите за добив на редки земни елементи на арктическия остров.