Проучване: Над 60 на сто от македонците искат в ЕС, в Сърбия ентусиазмът два пъти по-нисък

Подкрепата за присъединяването към ЕС остава висока в страните, кандидатки или предвиждащи да кандидатстват, обобщава нагласите ЕК.

Обществената подкрепа в Украйна за присъединяване към ЕС например била 65 на сто, сочат данни от проучване, представено от Комисията.

Най-нетърпеливи да се присъединят към Съюза са страните от Западните Балкани - в Албания подкрепата е 92 на сто, а в Косово - 83%. Над 60 на сто от участниците в допитването в Черна гора, Северна Македония (РСМ) и Босна и Херцеговина също са за влизане в общността. Подкрепата за еврочленство в Сърбия обаче е 31 на сто, показва проучването.

62 на сто от жителите на Черна гора са на мнение, че страната ще стане част от ЕС в следващите пет години. И ако Подгорица се стреми да изпълни критериите за членство, то властите в Скопие не бележат особен напредък.

Членовете на ЕП изразиха съжаление за липсата на напредък от 2025 г. насам, особено в областта на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Евродепутатите подчертаха, че спешно са необходими подновен политически ангажимент и сътрудничество между партиите. А за да се открие първият тематичен кръг от преговори за влизане в ЕС, Скопие трябва да впише българите в конституцията.