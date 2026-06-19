"Политико": Макрон и Мерц разкритикуваха опитите на ЕС за комуникация с Путин

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц се противопоставиха на усилията на Европейския (ЕС) съюз да отвори канали за комуникация с руския президент Владимир Путин, с което влязоха в конфликт с голяма част от останалите държави членки.

По време на продължила до късно през нощта среща на върха в Брюксел – първата от 2010 г. насам без дългогодишния критик на европейските политики и бивш унгарски премиер Виктор Орбан, френският президент и германският канцлер разкритикували опитите на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да установи контакт с Кремъл. Това съобщават петима дипломати и европейски служители, запознати със закритите разговори. По думите им други лидери са подкрепили позицията на Коща, пише "Политико".

Спорът разкрива нарастващото напрежение в сърцето на ЕС относно подхода към Русия и въпроса кой трябва да представлява Европа в евентуални преговори с Москва.

Лидери на някои от най-твърдо настроените срещу Русия държави, както и представители на Дания и Нидерландия, са застанали зад Макрон и Мерц. Според трима от източниците част от тях са изразили безпрецедентно недоволство от действията на Коща.

„Европейският съюз не може да поеме ролята на посредник в тези преговори", заяви естонският премиер Кристен Михал. По думите му предложенията за алтернативни дипломатически канали са погрешни, а историята дава достатъчно предупреждения за опитите да се водят паралелни преговори с диктатори.

През последните месеци ЕС обсъжда дали и какъв тип комуникация да поддържа с Путин, както и кой да я води. Темата стана още по-актуална, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постигна предварително мирно споразумение с Иран и по време на срещата на Г-7 във Франция съобщи, че отново насочва вниманието си към войната в Украйна.

Според петима европейски служители началникът на кабинета на Коща – Педру Лоуртие, е осъществил два контакта с руски представители през последните седмици. На фона на блокираните американски опити за прекратяване на войната между Русия и Украйна, европейските столици остават разделени между дипломатическите усилия и подкрепата за Украйна на бойното поле.

По време на обсъжданията са се оформили два основни лагера. Макрон и Мерц смятат, че моментът за разговори с Путин още не е настъпил, а когато това стане, водеща роля трябва да поеме формацията Е3 – Франция, Германия и Великобритания.

Френски представител коментира, че президентът Еманюил Макрон е „изяснил ситуацията и е поставил нещата в правилния ред", като е изложил аргументите си пред Коща по време на срещата.

Други лидери обаче са защитили противоположната позиция, според която именно ЕС трябва да води подобни контакти чрез председателя на Европейския съвет.

„Първият въпрос е дали Путин изобщо иска да преговаря. Дотогава никой освен Коща не може да представлява Европейския съюз", заяви белгийският премиер Барт де Вевер след разговорите. По думите му, ако руският президент покаже готовност за преговори, тогава ще трябва да бъде взето ново решение за начина на действие.

Срещата е разкрила и други разделителни линии. Италия и Полша, които заедно с Франция, Германия и Великобритания оформят неформалния формат Е5, са изразили недоволство, че са били изключени от първоначалните разговори между Е3 и украинския президент Володимир Зеленски преди началото на срещата.

Някои европейски представители също поставили под въпрос защо именно Европейският съвет трябва да представлява Съюза по този въпрос, а не Европейската комисия или Европейската служба за външна дейност.

Според дипломат от голяма европейска държава Мерц е подчертал пред останалите лидери, че макар Коща да представлява ЕС, той не трябва да действа като посредник. По думите на дипломата германският канцлер е избягвал открит конфликт по време на заседанието, но ясно е дал да се разбере каква е позицията му. Същият източник определя поведението на Коща като „крайно непрофесионално", тъй като не е разкрил в достатъчна степен контактите си с Русия, които станали известни едва след медийни публикации.

Според дипломати някои държави са били „яростно разгневени" от опитите за установяване на контакт с Москва. Част от лидерите научили за разговорите едва след появата им в медиите.

От екипа на Коща обяснили, че контактите са имали за цел единствено да създадат комуникационен канал, който да може да бъде използван за защита на интересите на ЕС, ако настъпи подходящ момент за дипломатически диалог с Русия. Те подчертават, че разговорите са били кратки и без конкретно съдържание.

По данни на един от дипломатите кабинетът на Коща е информирал Франция, Германия, Великобритания и Европейската комисия преди разговорите. Трима други дипломати обаче твърдят, че Берлин не е бил предварително уведомен. Друг европейски дипломат подчертава, че за да бъдат евентуални разговори с Москва успешни, е необходима ясна система за възлагане на мандат и отчетност.

На среща с посланиците на 27-те държави членки в сряда Педро Лоуртие е защитил контактите с Русия, като е посочил, че те са били предприети след директен призив на украинския президент Зеленски Европа да се включи по-активно в мирния процес.

„Необходим ни е формат, който е способен да предприема реални действия", заявява високопоставен германски представител. По думите му подобен формат ще бъде легитимен само ако включва останалите европейски партньори възможно най-тясно и прозрачно, както и ако координира действията си с Киев и Вашингтон.

Полша и Италия също настояват за участие в бъдещи преговори. Следващата седмица Мерц ще бъде домакин в Берлин на среща с Макрон и премиерите на Великобритания, Полша и Италия, като според дипломати въпросът за диалога с Русия ще бъде сред основните теми на разговорите.