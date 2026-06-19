Мелони обвини Тръмп в лъжа

Италианският премиер Джорджа Мелони обвини в лъжа държавния глава на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщиха италианските медии АНСА, "Corriere della sera", "SKAI TG 24" и други, цитирани от БТА.

Причината за обвинението е изказване на Тръмп по-рано днес пред репортер от италианската телевизия "La sette". Американският президент заяви, че на срещата на Г-7 Мелони умолявала да се снима с него, а той я съжалил и направили снимката. Въпросната снимка е на двамата политици, седнали сами на диван. Пред телевизията Тръмп каза още, че изобщо не е длъжен да разговаря с премиера на Италия. Снимката на Тръмп и Мелони на дивана СНИМКА: Ройтерс

Веднага след това Мелони публикува в социалните си мрежи кратко видео, в което казва, че казаното от Тръмп са "измислици".

"Италия и лично аз никога не умоляваме никого за каквото и да е било", заяви италианският премиер и допълни, че изказванията на Тръмп са я изумили. Въпреки това не била изненадана от действията му, защото е правил така и с други съюзници. Разочарована била, че американският президент не показва същата решимост, с която отправя нападки срещу съюзниците, и спрямо "враговете на Запада".

По време на срещата на Г-7 Мелони и Тръмп провели разговор за изясняване на отношенията, заявиха преди няколко дни започнати източници. Според тях разговорът бил полезен. Кадри, направени от журналисти пък показаха как двамата разговарят още няколко пъти в Евиан, където се проведе срещата. Вижда се как при един от разговорите Мелони прави "енергични жестове" към президента на САЩ, а в друг участват и канцлерът на Германия Фридрих Мерц, и шефът на Европейския съвет Антонио Коща. Тогава Коща пита Мелони дали отново са приятели с Тръмп, на което италианският премиер отговаря, че никога не са спирали да бъдат. Отговорът на Тръмп обаче е, че е бил изоставен, което кара Мелони да се разсмее и да каже "Стига, не е вярно". Тръмп разговаря с Мелони, Мерц и Коща СНИМКА: Ройтерс

След края на срещата на върха в Евиан италианският премиер даде брифинг, на който заяви, че отношенията й с Тръмп не са се променили.

"Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и в крайна сметка всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна ситуация", каза Мелони. И изрази готовност Италия да се включи в мисията по обезопасяване на Ормузкия проток и премахване на мините. По същото време обаче военният министър на Италия обяви в Рим, че страната няма да участва в инициативата за купуване на US оръжия, които да бъдат предоставени за Украйна, съобщава Ройтерс.

В днешното си интервю за "La sette" Тръмп отправи остра критика към европейците: "Европейците са сбъркали всичко, свързано с енергетиката и с имиграцията и ако Европа не разреши тези въпроси, то тя няма да бъде същата". Освен това определи европейската политика за имиграцията като "бедствие", а енергийната политика за вятърните турбини - "провал".

На въпрос дали Украйна може да се присъедини към ЕС и какви биха били последиците, които това би имало за усилията за връзка с руския президент Владимир Путин, Тръмп е категоричен: Не съм замесен в този въпрос. Ние искаме само мир".

А изказванията му за Мелони породиха бурни коментари в Италия.

"Сериозните и обидни думи на президента Тръмп по адрес на министър-председателя Джорджа Мелони обиждат цяла Италия. Поради тази причина реших да отменя посещението си в САЩ, планирано за 21 и 22 юни", написа в "Екс" вицепремиерът и външен министър на Италия Антонио Таяни.

"Никой не може да обижда Италия така, както го направиха САЩ", пише още той.

"Изразявам пълна солидарност и дълбоко възхищение към министър-председателя Джорджа Мелони. Никой не може да си мисли, че безнаказано ще обижда Италия и нейните най-висши институции. Това е исторически урок, който не допуска изключения, включително и за САЩ. Достойнството и честта на нацията изискват уважение", пише в официално съобщение културният министър Алесандро Джули.

"Италия не заслужава да бъде толкова публично унижавана. Казвам това първо като италиански гражданин, а след това като политик. Напълно неприемливо е наш съюзник да си позволява да говори по този начин за нашите институционални лидери. Надявам се само да бъде направен сериозен анализ на случилото се", каза бившият премиер Джузепе Конте, лидер на опозиционното „Движение 5 звезди". „Трябва да запретнем ръкави заради нашата страна, която трябва да защитава своето достойнство, своята надеждност и своето величие", категоричен е той.

"Не мога да си представя Джорджа Мелони да моли когото и да било за снимка, дори под заплаха. Мога обаче да си представя колко ѝ е струвало да пренебрегне това, което Тръмп каза преди седмици, водена от мисълта да защити интересите на Италия, Европа и Запада. И мога да си представя колко ще ѝ струва да не коментира по начина, по който заслужава този нов гаф на американския президент. Макар че „гаф" е твърде меко определение и дори незаслужено оправдание. Това, което наранява, е, че подобни изказвания не носят полза на никого – нито на САЩ, нито на Италия, нито на съюза между тях", коментира военният министър Гуидо Крозето.

"Безумните изказвания на Тръмп за Джорджа Мелони са само последният епизод от поредица атаки и обиди към европейските лидери. Не е ясно дали по собствена воля или поради некомпетентност той разрушава историческите отношения между САЩ и Европа. С неуместните си изявления той успя да постигне трудната цел да направи САЩ нежелани в целия европейски континент, нанасяйки вреда не само на Европа, но най-вече на самите САЩ", заяви зам.-държавния секретар на италианското правителство Джованбатиста Фацолари.

"Шегата на Тръмп е нелепа и срамна. Дори не изглежда правдоподобно, познавайки характера на премиера Мелони, че би отправила подобна молба. Всички познаваме нейния път, изграден върху достойнство и гордост, така че честно казано това не ми се струва вярно. Изключително неприятно и неуместно изказване в този момент, което трудно може да бъде разбрано или оправдано. Потресена съм", категорична бе министърът за институционалните реформи Мария Елизабета Алберти Казелати.

"Каква международна надеждност? Нашето правителство е напълно подчинено и зависимо от САЩ, до степен да става смешно. Горката Италия", написа в "Екс" евродепутатката Иралия Салис от опозиционното движение "Съюз Зелени Левица". Салис не знаела дали изказванията на Тръмп са верни или не, но те са прозвучали "напълно правдоподобно и точно това е проблемът".

"Тръмп става все по-сюрреалистичен - сега тормози дори Джорджа Мелони, последния съюзник, който му беше останал. Надявам се италианският премиер да признае грешката си, че обвърза италианската външна политика с позициите на тази американска администрация, която причинява повече щети и от скакалци. Какво чака, за да застане решително на страната на ЕС", коментира лидерът на центриската партия "Повече Европа" Рикардо Маджи.

"Председателят на Министерския съвет постъпи правилно, като отвърна с необходимата твърдост и яснота на позорните думи на Доналд Тръмп, който все повече губи контрол и все повече показва, че не е подходящ да представлява велика държава като САЩ. Италия и Европа никога не са умолявали никого. Вярно е обаче, че през последните месеци с ужас наблюдаваме как Тръмп „сваля шапка" на Путин, Си Цзинпин и всички врагове на либералните демокрации. Доналд Тръмп е бедствие за американския народ и за свободния свят", написа в "Екс" зам.-шефът на Европейския парламент Пина Пичерно, която е представител на италианската "Демократическа партия".