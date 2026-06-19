Стармър ще се кандидатира във всяка лидерска надпревара след победата на Бърнам

Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще се кандидатира във всяка надпревара за лидер на лейбъристите, ако такава бъде предизвикана, когато кметът на Манчестър Анди Бърнам се върне в парламента след победата му на частичните избори в Мейкърфийлд, предадоха Пи Ей Мидия/ДПА и Ройтерс.

Стармър е натискан да сдаде властта на Бърнам, който въпреки националните тенденции, успя да увеличи дела на гласовете за лейбъристите в Мейкърфийлд. Там партията на Найджъл Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ постигна голям успех на местните избори миналия месец.

Стармър заяви твърдо, че няма да се откаже от „Даунинг Стрийт“ 10. Така той изглежда тласна лейбъристите към организиране на надпревара за лидерството, тъй като Бърнам настоя, че победата му представлява „момент на промяна“ за Великобритания.

„Ако има надпревара, тогава да, аз ще се кандидатирам“, каза Стармър пред репортери по време на събитие в Северен Лондон.

„Много пъти съм казвал, че няма да се откажа от това“, допълни той.

Заяви, че все още не е говорил очи в очи с Бърнам след победата му, но добави, че ще го направи и че вече му е изпратил поздравително послание.

„Нека се сплотим като партия и движение. Едно нещо, което трябва да избегнем да направим, е да потопим партията ни и страната ни в хаос като се обърнем един срещу друг“, призова Стармър съпартийците си.

"Победата на Бърнам е доказателство, че „инерцията се обръща срещу „Реформирай (Обединеното кралство)“ и те вече не могат да печелят частични избори“, каза още той.

„Следваме път от 40 години, който просто не работи за хората и местата в тази част на света и сега е моментът за промяна“, заяви Бърнам по време на митинг на лейбъристите след победата си.

„Имаме възможност да обърнем инерцията, да накараме страната да почувства, че отново работи, да накараме хората да видят, че политиката може да доведе до положителна промяна, да накара хората отново да почувстват надежда“, каза още той.

„Смятам, че се нуждаем от това в страната точно сега – хората да почувстват надежда, че има нещо по-добро на хоризонта, за което да работят“, добави Бърнам, цитиран от БТА.

Той призова за реиндустриализация, реформи на правителството и слагане на край на „несправедливостта“ на системата за миграция, която според него хората често са му споменавали по време на предизборната кампания.