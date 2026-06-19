Осъдиха украинец и румънец за палежа на имуществото на Киър Стармър

Украинец и румънец бяха осъдени в Обединеното кралство на 7 и 2 г. затвор за палеж на имущество, свързани с британския премиер Киър Стармър. Подпалването било част от заговор, организиран от "мистериозна рускоговоряща личност", съобщи Асошиейтед прес.

22-годишният украинец Роман Лавринович и 27-годишният румънец Станислав Карпиук, бяха признати за виновни от съда във Великобритания в заговор за палеж с цел нанасяне на щети на имущество.

Според прокуратурата двамата са атакували 2 имота и кола, свързани с премиера Стармър. Това е станало в рамките на 3 нощи през май месец миналата година, а заповедта за деянието дошла от рускоговорящ, известен с името "Ел Мъни". Той говорил с украинеца в "Телеграм". Неговата идентичност все още не е установена и няма повдигнати обвинения.

За 5 дни в полицията постъпваха сигнали за пожари в къща в Северен Лондон и за друг имот в близост, където премиерът живеел преди. Сега там живее неговата снаха. Сигнали имаше и за подпалена "Тойота", също принадлежала на Стармър.

Извършителите бяха признати за виновни по-рано тази седмица. Техният 35-годишен партньор от Украйна Петро Починок беше оправдан по същите обвинения.