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„Роснефт“ спира износа на рафинирани горива

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Петрол СНИМКА: Pixabay

Руският енергиен гигант „Роснефт" спира износа на рафинирани горива с цел гарантиране на енергийната стабилност в Русия. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Игор Сечин по време на годишното събрание на акционерите. Той добави, че компанията поставя снабдяването на вътрешния пазар с горива като свой основен стратегически приоритет и насочва почти целия обем от произведените нефтопродукти за вътрешно потребление. 

Изявлението идва на фона на напрежение на руския горивен пазар, засилено от украински атаки с дронове срещу петролни рафинерии, включително обекти в района на Москва. Според Сечин пазарната ситуация се усложнява от комбинация от високо сезонно търсене, активни селскостопански дейности и извънпланови ремонти в редица рафинерии, което оказва допълнителен натиск върху баланса между търсене и предлагане, пише freemalaysiatoday.

Въпреки това от компанията уверяват, че мрежата им от над 3000 бензиностанции функционира нормално и няма въведени ограничения при зареждането на автомобили.

По отношение на добива и реализацията на суров петрол компанията посочва, че всички произведени количества се насочват към международните пазари, без натрупване на излишни запаси.

Петрол СНИМКА: Pixabay

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