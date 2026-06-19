Карайте внимателно! Започнаха мащабни ремонти по пътя Серес – Промахон

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Ремонтни дейности се извършват по вертикалната ос на магистрала „Егнатия Одос", която свързва Солун и Серес с българската граница при Промахон. Проектът е насочен към подобряване на пътната безопасност и обновяване на инфраструктурата по едно от най-важните транспортни направления в Северна Гърция.

Ремонтите в момента са съсредоточени в района на село Христос край Серес. В продължение на следващите десет километра строителните екипи извършват цялостно преасфалтиране на пътното платно.

Ремонтът обхваща и двете посоки на движение от Серес към Сидирокастро и граничния пункт Промахон, както и в обратната посока към Солун. Така общата дължина на обновените участъци ще достигне около 20 километра.

Според графика строителните дейности трябва да приключат в рамките на около 20 дни. Изпълнител на проекта е фирма от Серес.

Развитието на пътната инфраструктура по трасето ще продължи и след края на летния сезон. От септември е планиран нов етап от ремонтната програма, който ще обхване планинския участък след тол станцията при Стримонико в посока Солун.

Предвидени са дейности по поддръжката и укрепването на подпорните стени в планинската част на магистралата, както и допълнителни интервенции в съседни участъци. Целта е да се гарантира по-голяма устойчивост на трасето и по-висока безопасност за водачите.

Вертикалната ос Серес - Промахон е сред най-натоварените международни пътни коридори между Гърция и България, особено през летния сезон, когато по нея преминават хиляди туристи, автобуси и товарни автомобили.