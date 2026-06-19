Нидерландия прати военна фрегата към Ормузкия проток за евентуална мисия

Нидерландия изпрати военна фрегата към Ормузкия проток, за да участва в евентуална международна мисия там, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Корабът за противовъздушна отбрана се намира в Индо-тихоокеанския регион и ще са му нужни седмици, за да стигне до Ормузкия проток, обясни военният министър Дилан Йешилгьоз в писмо до холандския парламент.

Ръст на доставките на петрол през протока бе отчетен след подписването на споразумението за мир между Иран и САЩ. Това стана въпреки много притеснения за безопасността на представители от застрахователната и корабната индустрия. Именно те призоваха да има спешно разполагане на миночистачи в региона. Според тях разчистването на Ормузкия проток от скрити морски мини може да забави възстановяването на нормалното търговско корабоплаване с няколко седмици, въпреки предварителното споразумение за повторното отваряне на стратегическия воден път.

Междувременно напредват плановете за международна военноморска мисия на Франция и Обединеното кралство, но дипломатите казаха, че има сигнали от страна на Иран за остро противопоставяне на каквото и да е чуждестранно военно присъствие там.

Вчера пък стана ясно, че Германия е изпратила 2 кораба в Червено море като подготовка за потенциалната военна мисия в протока.

Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран, за който бе подписан, предвижда Ормузкият проток да бъде незабавно отворен без такси за преминаване, а Иран да получи облекчаване на санкциите при спазване на условията, според дипломат от една от посредничещите държави и американски представител.

Споразумението би удължило примирието с 60 дни, включително в Ливан, като през това време ще се проведат ядрени преговори. Текстът включва рамка за решаване на въпроса с иранските запаси от обогатен уран, макар че каквито и да било действия по ядрената програма на Иран ще зависят от второ, по-подробно споразумение.