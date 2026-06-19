По-тежко обвинение получи подпалвачът на дипломатическите ни коли в Скопие

Главната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията в Северна Македония е обвинила за застрашаване на лица под международна защита заподозрения за палежа на дипломатическите коли на България в Скопие.

Деянието се наказва със затвор за не по-малко от една година.

Първоначалното производството срещу него беше за "създаване на обща опасност" по чл. 288 от Наказателния кодекс на РСМ.

Според съобщението от прокуратурата от предоставените доказателства може да се предположи, че запалвайки двата автомобила пред посолството на България в Скопие на 15 юни 2026 г., „които са използвани от военния аташе на България и други служители на посолството, арестуваният 44-годишен мъж от Скопие е създал значителна опасност за живота и здравето на лица под международна правна закрила”.

„Това е престъпление, което попада в групата престъпления срещу човечеството и международното право и което се основава на Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъпления срещу лица, ползващи се с международна закрила, включително дипломатически представители. Компетентният прокурор е внесъл предложение до съдията по предварителното производство за определяне на мярка за неотклонение за срок от 30 дни”, гласи съобщението на прокуратурата.

В момента заподозреният е с определена мярка осемдневен арест.

В началото на седмицата пред сградата на българското посолство в Скопие, на оживена улица, по обед бяха запалени две дипломатически коли. На видеото от охранителните камери се вижда как мъж с найлонова торба вади от нея бутилка със запалителна течност, полива двата автомобила, запалва ги и се отдалечава.

Случилото се предизвика многобройни реакции в България, в Европейския парламент, реагираха от делегацията на ЕС Скопие и посолствата на Франция и Германия в Скопие, както и сдружения на българите в страната.