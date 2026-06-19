Зеленски: Армията ни на практика е втора по сила в НАТО

Армията на Украйна на практика е втора по сила в НАТО. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Пред журналисти Зеленски каза, че военният алианс се нуждае от Украйна, информира местният сайт "Хромадске". И допълни, че това вече е всепризнат факт от държавните глави на НАТО.

Според украинския президент армията на страната му е повече от равен съперник на руската, определяна за втората по сила армия в световен мащаб.

Украйна не е част от НАТО, чиято най-могъща армия е на Съединените щати, пише ДПА. Сред обявените военни цели на Москва е именно да попречи на Киев да се присъедини към военния алианс, както е предвидено в конституцията на Украйна. Откакто бе направен опит от страна на Щатите да бъдат посредник във войната между двете страни, опитите на Украйна да стане част от алианса бяха временно спрени.

Според Зеленски руският му колега Владимир Путин "ще остане в Кремъл до смъртта си", а целта му била "да възстанови СССР". Съветският съюз се разпадна през 1991 г.

"Без Украйна това е невъзможно и затова е толкова трудно за нас, скъпи украинци", заяви държавният глава. В същото време украинските военни атакуваха ЖП мостове в Крим, който остана под руски контрол. Това бе съобщено от Генералният щаб на Украйна.

В съобщение в "Teлеграм" пише, че мостовете в района на Роздолне и Владиславивка били използвани от руските сили за улесняване на военния транспорт и доставките. Украйна засили атаките в окупираните от Русия райони на юг и в Крим, за да затрудни логистиката на Москва.