Макрон: Европейците трябва да участват в мирни преговори за Украйна, когато и да започнат

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Според президента на Франция Еманюел Макрон, европейците трябва да бъдат на масата, когато и да се проведат мирни преговори за край на войната в Украйна.

“Винаги сме подкрепяли идеята, че когато започнат преговорите, европейците трябва да са на масата, защото това засяга и интересите на Европа”, каза Макрон в края на срещата на върха на ЕС в Брюксел, цитиран от Ройтерс и БТА.

Макрон каза още, че шефът на Европейския съвет Антонио Коща трябва да участва в такива преговори, ако ролята му в това качество е ясно определена.

Френският президент посочи още, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. "центрове за връщане" на мигранти в трети страни. Той постави под въпрос тяхната ефективност, но каза че уважава страните, които искат да ги има.

"Ние сме за по-ефективна политика за връщане, но никога не съм виждал център за връщане в трета страна, който да работи наистина", каза Макрон.

Европейският парламент по-рано тази седмица одобри реформа на миграционния режим, който да ускори депортациите и да позволи създаването на центрове за задържане извън територията на ЕС - ход, който според критиците е суров и отслабва гаранциите за убежище.

Макрон постави под въпрос дали тези центрове са в съответствие с европейските ценности.

"Не съм сигурен дали нашата Европа подкрепя това. Не съм сигурен, че това са фундаменталните принципи, върху които е изградена нашата Европа и не смятам че те са ефективни", добави той.

Испанският премиер Педро Санчес на пресконференция след срещата на ЕС заяви, че Испания също е против такива центрове, но е сред малцинството по този въпрос в Европа.

Той добави, че центровете за връщане "само ще хабят икономически ресурси, каквито Европа няма много в излишък".