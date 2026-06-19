Официално: Израел и "Хизбула" спират огъня помежду си

Израел и ливанското движение "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня. Споразумението влезе в сила в 16:00 ч. българско време. Първоначално новината бе съобщена пред Ройтерс от висш американски представител, а по-късно бе потвърдена от Израел и двама източници от "Хизбула".

"Хизбула" и Израел сключиха примирие", каза американският представител. Преговарящи от САЩ и Катар са помогнали за сделката с помощ от Иран, допълва източникът.

"По наша информация след размяната на огън по-рано днес Израел и "Хизбула" вече са в примирие", заяви представителят на Щатите.

"Ако "Хизбула" не ни атакува, за нас това не е време за война", коментира израелският представител. Той поясни, че израелските сили ще останат в Южен Ливан.

Близо час след планирания старт на споразумението, журналист на Ройтерс в Северен Израел съобщи, че израелски атаки все още се виждат от другата страна на ливанската граница. В един район се виждал и стълб дим.

Ливанското здравно министерство съобщи, че при вражеските удари са загинали поне 47 души за последните близо 20 часа. Израел пък съобщи за четирима свои войници, убити в Южен Ливан при една от най-смъртоносните атаки на "Хизбула" от началото на войната. Депутатът от "Хизбула" Хасан Фадлала каза по-рано пред Ройтерс, че Иран е уведомил групировката, че разговорите с Вашингтон не могат да продължат без цялостно прекратяване на огъня.

Иран осъди атаките на Израел в Ливан. Оттам предупредиха, че ще има последици от тях за регионалния мир и сигурност, за което САЩ носят пряка отговорност, съобщи Ройтерс.

Говорителят на иранското външно министерство Есамил Бакаи каза, че прекратяването на войната в Ливан е "неделима част" от споразумението между мюсюлманската република и Съединените щати. "Иран ще предприеме необходимите мерки, за да защити своите интереси, сигурност и съюзници", допълни той.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква прекратяване на огъня.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин", написа той в социалната си мрежа Truth social.

"Пазарите харесват това, което се случва - с Цените на петрола, паднали много надолу, а акциите много нагоре", коментира той ден, след като подписа меморандума за разбирателство с Иран, след близо 4-месечния конфликт, започнал през февруари.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп влошили сериозно отношенията си заради опита на Вашингтон да прекрати войната с Иран. Медии съобщават, че двамата са провели напрегнат телефонен разговор, в който републиканецът е изразил строгото си възражение срещу атаките на Тел Авив спрямо Ливан.

"Защо продължавате да взривявате сгради? Спрете да го правите", настоявал той пред Нетаняху, казват източници на в. "Уолстрийт джърнъл".

Нещо повече, оказва се, че президентът е признал пред съветниците си, че израелският лидер е неуправляем, защото искал да бомбардира всички. В друг телефонен разговор с Нетаняху пък Тръмп се оплакал, че войната с Иран причинява глобален икономически спад, който щял да разруши репутацията му. Според републиканеца последствията от конфликта щели да го приравнят с 31-ия президент на САЩ Хърбърд Хувър, при чието управление се случила Голямата депресия от 30-те години на миналия век.

Източниците на изданието също така разкриха, че Нетаняху не искал да спира ескалацията на конфликта, което започвало да дразни Tръмп.

Освен с отношенията си с израелския лидер Тръмп бе принуден да се справя и с вълната от критики, след като в сряда на срещата на Г-7 във Франция подписа меморандума за разбирателство с Иран. Рано в четвъртък няколко висши американски политици предупредиха, че сделката с ислямската република не ограничава нейните ядрени способности и дава на Техеран стратегическо превъзходство над Ормузкия проток.

"Тези тъпанари, които смятат, че не съм бил достатъчно твърд спрямо Иран, при положение че фондовата борса току-що достигна рекордно високо ниво, а цените на петрола се сриват, са или завистливи, или лоши хора, или просто глупави", отвърна републиканецът на коментарите.

Споразумението, което влезе в сила незабавно в сряда, все още не е официално публикувано, но служители на Белия дом го продиктуваха на журналисти по телефона. То се състои от 14 точки и включва план за възстановяване на Иран и прекратяване от страна на САЩ на всички видове санкции.

Въпросът за иранската ядрена програма е основната причина, поради която Тръмп започна военната си кампания през февруари. Макар в меморандума Иран да е потвърдил, че няма да прави ядрени оръжия, това остава предмет на преговори, които ще се проведат в рамките на следващите 60 дни.

Тръмп заяви, че мирната сделка ще предотврати икономическа катастрофа, но заплаши да бомбардира Техеран, ако не се постигне окончателен мир. В договорката е включено условие, според което Иран трябва да предприеме мерки, за да гарантира, че трафикът през Ормузкия проток ще започне да върви незабавно. В документа има и точка, според която САЩ трябва да създадат план за възстановяване и икономическо развитие на Иран, като същевременно се осигури финансиране от най-малко 300 млрд. долара. Освен това Вашингтон трябва да позволи на ислямската република да продава петрола си.

Друг важен аспект на меморандума за разбирателство е условието, че Вашингтон трябва да размрази и премахне ограниченията, наложени върху различни средства на Техеран. Точната стойност на тези активи не е публично достъпна, но анализатори оценяват, че тя варира между 124 и 167 млрд. долара. Не на последно място САЩ са поели ангажимент до 30 дни да прекратят морската блокада срещу Иран и да изтеглят войските си, които се намират близо до неговите граници.

Въпреки че меморандумът за разбирателство е сключен само между Иран и САЩ, двете страни са съгласни, че окончателният мир ще трябва да бъде одобрен от целия Съвет за сигурност на ООН. Той включва пет постоянни члена с право на вето: САЩ, Великобритания, Франция и най-вече Китай и Русия - двата основни партньора на Техеран.