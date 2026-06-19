Иран планира преговори с американски представители в следващите дни

В настоящия момент се готвят преговори с американски представители. Това съобщи министерството на външните работи на Иран, след кат планираната за днес среща между ирански и американски представители в Швейцария бе отложена, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Дипломатическото ведомство в Техеран посочи, че срещата вече не е спешна. Причината за това е, че между САЩ и Иран е бил подписан дистанционно и в електронен формат меморандумът за разбирателство за спирането на войната.

"Преговорите по окончателно споразумение ще зависят от започването и продължителното изпълнение на конкретните условия, изложени в меморандума", каза говорителят на министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи.