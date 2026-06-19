Фон дер Лайен: Евросъюзът трябва да има единно послание, когато Путин се включи в преговорите за мир

Рано или късно Русия ще трябва да се присъедини към преговорите, особено с помощта на натиска от европейските санкции. Когато това време дойде, трябва да бъдем в състояние да отправим единно послание към президента Владимир Путин.

Това каза шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя даде обща пресконференция с шефа на Европейския съвет Антонио Коща след двудневното заседание на ръководителите на страните от ЕС в Брюксел.

Фон дер Лайен бе категорична, че Украйна и Европа искат мир, единственият постоянен източник на насилие е Русия, което поставя целия континент е под заплаха.

"ЕС трябва да бъде сред архитектите на постигането на справедлив и траен мир. С председателя Коща ще продължим да работим заедно с украинския президент Володимир Зеленски за постигането на тази цел", категорична бе тя.

Според Антонио Коща на срещата били обсъдени недоразуменията около опита на хора от екипа му да направят дипломатически канал за връзка с Москва.

"ЕС няма намерение да бъде посредник в преговорите, след като е на страната на Украйна и ще остане с Киев и след войната. Ясно е, че за съжаление нямаме видим знак за готовност от Русия да се включи в сериозни преговори засега", заяви той.

"Не може да разчитаме само други да предават руските послания, трябва да бъдем в състояние да отправяме непосредствено към Русия нашите послания. Не виждам противоречие и съперничество между различните действащи лица. Само Украйна може да преговаря от свое име. ЕС също трябва да има роля по отношение на гаранциите за сигурност. Европейските интереси трябва да бъдат защитени от европейските институции, на основата на договорите за ЕС", категоричен бе Коща.

Според него старта на същинските преговори за присъединяване на Украйна към ЕС е исторически напредък и за пръв път от 2024 г. има пълен консенсус в Европейския съвет.

"За първи път снощи ЕС удължи не с шест, а с 12 месеца срока на действието на вече приетите санкции срещу Русия", заяви фон дер Лайен и допълни, че разширяването на санкциите продължава.

По-рано българският премиер Румен Радев бе категоричен, че страната ни няма да подкрепи санкциите срещу съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов. Той вече обяви, че няма да подкрепим и такива срещу руския патриарх Кирил.

Швейцарската "Литаско" - мажоритарен собственик на бургаската рафинерия и на бензиностанциите на "Лукойл" заведе иск срещу нас за 3 млрд. евро заради значителни претърпени загуби и щети. Радев назначи Евгени Симеонов за особен търговски управител в дружествата на "Лукойл" в България начело с бургаската рафинерия.

България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, каквито са разписани в 21-ия пакет на ЕС. Освен това сме против и част от тези в енергетиката, които са свързани с "Лукойл", съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова в сряда. Информацията първо се появи в "Политико", като изданието се позоваваше на двама дипломати, твърдящи за знаци от София, че се противопоставя на част от поредния пакет санкции срещу Русия.