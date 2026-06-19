300 евро глоба за куче на плаж в Гърция

Глоби до 300 евро, а в някои случаи и забрана за достъп до определени обекти предвижда гръцкото законодателство за домашните любимци в страната. Кучетата може да посещават свободните плажове, както и да влизат в морето. Извън водата обаче трябва да бъдат под постоянен контрол на стопанина си и задължително да са на каишка. На организираните плажове достъпът е разрешен само ако е изрично позволено, а на много места със сертификат “Син флаг” кучета не се допускат.

Собствениците са длъжни да почистват след животните си и да носят документите им. За непочистване след куче глобата е 100 евро, а за липса на контрол или движение без каишка санкцията може да достигне 300 евро.

Специални правила действат и при пътуване с ферибот до гръцките острови. Големите кучета трябва да бъдат настанени в специално обособени клетки или открити пространства на кораба и не могат да пребивават в закритите общи помещения за пътници. По време на придвижване по палубите те трябва да бъдат на повод.

Малките домашни любимци може да пътуват в закритите и откритите части на ферибота, ако се намират в транспортна клетка и капитанът е дал разрешение. Пътниците трябва да носят ветеринарен паспорт или здравна книжка, удостоверяващи поставен микрочип и извършените ваксинации.

Правила има и за междуградските автобуси. Малки кучета и котки може да пътуват в специална транспортна клетка, която се държи при собственика. За по-големите кучета е необходимо използването на повод и намордник, като превозвачът има право да определи конкретни условия за превоз. Кучетата водачи се допускат без ограничения както във фериботите, така и в автобусите.

От гръцките власти напомнят, че спазването на правилата гарантира безопасността на останалите пътници по време на летните ваканции.