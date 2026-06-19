Израел и “Хизбула” спряха огъня след прекратени преговори между САЩ и Иран (Обзор)

Доналд Тръмп защити сделката с Техеран

Израел и групировката “Хизбула” се споразумяха за прекратяване на огъня в Ливан в петък, съобщиха западни издания. Новината дойде часове след като ескалацията на военните действия в Ливан прекрати преговорите между САЩ и Иран в Швейцария.

По-рано Техеран осъди израелските атаки срещу Ливан и предупреди за последици за регионалния мир и сигурността, като заяви, че САЩ носят пряка отговорност за ситуацията. Израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан в петък са убили най-малко 21 души според местните здравни служители. От своя страна Израел обяви, че е загубил 4-ма свои войници при сраженията.

В петък в Швейцария преговарящи от Иран и САЩ, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс, трябваше да обсъдят следващите стъпки от споразумението между двете страни, подписано по-рано тази седмица.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че е одобрил сделката с американците, въпреки че има “различно мнение”. Той твърди, че Доналд Тръмп “от отчаяние е използвал всякакви лостове”, за да я осъществи.

Доналд Тръмп пък отново защити споразумението си с Иран, и атакува критиците, които смятат, че подписаният в сряда меморандум за разбирателство е по-добър за Техеран от ядрената сделка на Барак Обама от 2015 г.

“Иран вече няма военновъздушни сили, флот, противовъздушна отбрана, радар а въпреки това демократите казват, че Иран е по-добре сега, отколкото беше преди четири месеца... Колко глупави могат да бъдат някои хора???”, заяви американският лидер.