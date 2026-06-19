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Макрон е изненадан от изявленията на Тръмп за Мелони

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Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Франция Еманюел Макрон е изненадан от изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп по адрес на италианската премиерка Джорджа Мелони, предаде АНСА, цитирана от БТА. 

В кулоарите на срещата на върха на ЕС Макрон заяви, че следващата седмица в Антиб ще има двустранна среща на върха с Мелони и ще обсъди с нея и изявленията на Тръмп, които по-рано днес Мелони определи като неверни.

Двустранната среща на върха ще бъде на 25 юни в Антиб във Франция.

По-рано днес в интервю за италианската медия „Ла Сетте“ Тръмп заяви, че Мелони го умолявала за снимка с него на срещата на върха на Г-7 в Евиан, на която домакин беше френският президент.

Мелони веднага реагира остро на тези твърдения и каза, че те са неверни, че Италия и тя не умоляват никога за нищо и че Тръмп би трябвало да е толкова настъпателен спрямо противниците на Запада, а не спрямо съюзниците си.

Солидарност с Мелони изразиха редица италиански политици, държавният глава Серджо Матарела и испанският премиер Педро Санчес.

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

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