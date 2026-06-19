Украйна приела предложението на бразилския президент да работи за мир с Русия

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски е приел предложението на бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва да помогне в опитите за мирно споразумение с Русия. Това съобщи днес съветник на Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Зеленски и Лула се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан в сряда. Там украинският лидер поиска от съюзниците да увеличат натиска над Москва за спиране на войната, продължаваща над четири години.

Двамата държавни глави са говорили да бъде възобновена дипломацията. Лула е предложил няколко идеи, сред които контакти с постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН, каза съветникът на украинския президент по комуникациите Дмитро Литвин.

“Те се споразумяха че, по-специално, въз основа на подобни идеи и контакти, ще опитат да постигнат нещо и по-късно ще го обсъдят на база получените резултати”, каза Литвин.

Освен САЩ, Франция и Великобритания, с които Украйна е в тесен дипломатически контакт, Русия и Китай също са постоянни членки на Съвета за сигурност.

Усилията за посредничество от страна на САЩ по-рано тази година са в застой заради упорството на Русия относно по-нататъшни териториални придобивки от Украйна, което Киев категорично отказва.

Зеленски призова Тръмп да поднови усилията за посредничество и да договори среща между него и Путин. Възможност, която руският лидер изключва за момента.

"В миналото Зеленски не е показвал интерес към предложенията ми за дипломатически усилия за мир, но сега ги прие", заяви Лула.

Бразилският президент каза на пресконференция, че вече е говорил с лидерите на всички пет постоянни страни членки на Съвета за сигурност и ще го направи отново скоро.

Украйна напоследък полага усилия за възобновяване на дипломацията спиране на войната, след като преговорите за мир с посредничеството на САЩ са в застой заради войната в Иран.