Радев: Ще се простреляме в крака, ако допуснем санкции срещу съсобственика на “Лукойл” (Обзор)

Българският премиер и украинският президент обсъдиха производството на дронове

България няма да подкрепи санкции срещу съсобственика на “Лукойл” Вагит Алекперов. Това заяви премиерът Румен Радев след края на срещата на върха на ЕС в петък в Брюксел. По думите му вълненията около позицията на страната ни относно мерките срещу Русия били ненужни.

“При тези санкции не става въпрос само за патриарх Кирил, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, за които се предлага да се наложат санкции, попада и Вагит Алекперов - съсобственик на “Лукойл”. Това е човекът, който вложи много ресурси и усилия, за да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че “Лукойл” предяви арбитраж за 3 млрд. към България, няма да допуснем точно на него да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака”, обясни премиерът.

Министър-председателят разкри, че енергийният потенциал на България е бил в центъра на разговора му с украинския президент Володимир Зеленски, който двамата проведоха в часовете между четвъртък и петък.

“България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърната мрежа на всички газопреносни системи, с договорите, които имаме с нашите съседи за втечнен газ - това са въпроси, които вълнуват Украйна”, обобщи Радев.

По-рано стана ясно, че страната ни е била поканена да се присъедини към

глобалната отбранителна инициатива Drone Deal

за съвместно производство и трансфер на украински технологии за безпилотни военни апарати.

“Обсъдихме подробното развитие на сътрудничеството ни и енергийната сигурност, включително на регионално равнище. Разгледахме също така подготовката за консултации между Украйна и България, насочени към разработването на съвместни проекти. Поканих България да започнем работа по специално споразумение за формата Drone Deal, обясни по-рано Зеленски в “Екс”.

В петък все пак стана ясно, че на срещата на Европейския съвет

лидерите са успели да постигнат консенсус

по удължаването на санкциите срещу Русия с още 12 месеца. Това е първият подобен случай, в който блокът предприема такава мярка. Преди това мерките се подновяваха на всеки шест месеца, а не се удължаваха предишни техни версии. Тази стратегия изискваше многократно одобрение от всички държави членки.

Основната тема на срещата на Европейския съвет бе бюджетът на ЕС за 2028 - 2034 г. В своя проект за финансирането на блока Европейската комисия (ЕК) предвижда той да бъде в размер на 2 трилиона евро. В него обаче 10% са орязаните субсидии за фермерите и кохезионната политика.

Именно поради тази причина премиерът Радев в четвъртък взе участие в групата “Приятели на кохезията”, която беше организирана от президента на Румъния Никушор Дан и италианската премиерка Джорджа Мелони. На събитието присъстваха още 15 страни - членки на Европейския съюз (ЕС), сред които Испания, Гърция, Полша и Унгария. Неговата цел беше да се координира обща позиция за недопускане на съкращения в еврофондовете за земеделие и регионално развитие в следващия бюджет на ЕС.

“Има тенденция при увеличаване на бюджета да се намали като цяло разполагаемият ресурс за кохезия и за селскостопанска политика. Ще се борим това да не се допуска”, заяви тогава Радев.

В петък френският президент Еманюел Макрон пък каза, че новият бюджет на ЕС трябва да отговори на предизвикателствата, свързани със суверенитета и сигурността на европейците.

Друга важна тема за Европейския съвет в петък беше проблемът с нелегалната миграция. В писмо, организирано от премиерката на Дания Мете Фредериксен и нейната италианска колежка Джорджа Мелони, 19 държави призоваха за възможно най-бързо създаване и финансиране от ЕС на

изнесени в трети страни бежански лагери

Предлага се мигрантите без право на престой да изчакват депортацията си в тях. Брюксел води преговори с някои африкански държави за разполагането на такива центрове, но досега не е обявен строежът на нито един.