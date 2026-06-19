Шефът на американското разузнаване обмисля стотици съкращения

Временно изпълняващият длъжността директор на националното разузнаване на САЩ Бил Пълти обмисля съкращаването на стотици служители от Службата на директора на националното разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Пълти е посетил новото си работно място ден по-рано от планираното и е поискал списък на всички служители в службата, за да прецени дали да бъдат извършени съкращения. Срещнал се е с юристи и работещи там, съобщава телевизия Си Ен Ен.
Водещият представител на Демократическата партия в Постоянната комисия по разузнаване в Камарата на представителите Джим Хаймс заяви, че ако информацията се потвърди, тя показва защо Пълти никога не е трябвало да бъде назначаван дори временно на поста.
"Постоянната комисия по разузнаване внимателно ще следи всяко негово действие през краткия период, в който заема тази длъжност, включително кадровите решения и евентуалното разсекретяване на информация“, посочи Хаймс в изявление.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Пълти за временно изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване по-рано през юни. Назначението доведе до критики, защото Пълти няма предишен опит в сферата на националната сигурност.
След това Тръмп номинира федералния прокурор на Манхатън Джей Клейтън за постоянен директор на националното разузнаване. Вчера обаче американският президент постави под въпрос тази номинация и разпореди отлагане на изслушването му пред Конгреса.
Службата на директора на националното разузнаване координира работата на американската разузнавателна общност, включително Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и Агенцията за национална сигурност, която отговаря за електронното разузнаване и защитата на САЩ от киберзаплахи.
Пълти поема поста от Тълси Габард, която подаде оставка миналия месец, и днес ще оваканти поста.
Внезапната поява на Пълти в Службата на директора на националното разузнаване вчера е изненадала служителите, включително самата Габард, която е била уведомена за посещението непосредствено преди то да се състои.