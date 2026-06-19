Шефът на американското разузнаване обмисля стотици съкращения

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Временно изпълняващият длъжността директор на националното разузнаване на САЩ Бил Пълти обмисля съкращаването на стотици служители от Службата на директора на националното разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пълти е посетил новото си работно място ден по-рано от планираното и е поискал списък на всички служители в службата, за да прецени дали да бъдат извършени съкращения. Срещнал се е с юристи и работещи там, съобщава телевизия Си Ен Ен.

Водещият представител на Демократическата партия в Постоянната комисия по разузнаване в Камарата на представителите Джим Хаймс заяви, че ако информацията се потвърди, тя показва защо Пълти никога не е трябвало да бъде назначаван дори временно на поста.

"Постоянната комисия по разузнаване внимателно ще следи всяко негово действие през краткия период, в който заема тази длъжност, включително кадровите решения и евентуалното разсекретяване на информация“, посочи Хаймс в изявление.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Пълти за временно изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване по-рано през юни. Назначението доведе до критики, защото Пълти няма предишен опит в сферата на националната сигурност.

След това Тръмп номинира федералния прокурор на Манхатън Джей Клейтън за постоянен директор на националното разузнаване. Вчера обаче американският президент постави под въпрос тази номинация и разпореди отлагане на изслушването му пред Конгреса.

Службата на директора на националното разузнаване координира работата на американската разузнавателна общност, включително Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и Агенцията за национална сигурност, която отговаря за електронното разузнаване и защитата на САЩ от киберзаплахи.

Пълти поема поста от Тълси Габард, която подаде оставка миналия месец, и днес ще оваканти поста.

Внезапната поява на Пълти в Службата на директора на националното разузнаване вчера е изненадала служителите, включително самата Габард, която е била уведомена за посещението непосредствено преди то да се състои.