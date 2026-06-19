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Зеленски: Беларус да изтегли до седмица техниката,...

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Зеленски: Беларус да изтегли до седмица техниката, използвана в атаките срещу нас

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Закани се, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали. Те били използвани от Русия за насочване на атаките им срещу украински граждани.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.

„Ако той не го направи, ще го направим ние“, добави украинският президент без да даде повече подробности.

През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във „войната си в Украйна“.

Руските сили използваха територията на Беларус за нанасяне на удари, когато за първи път нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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