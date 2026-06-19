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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23078094 www.24chasa.bg

България излиза от Сивия списък за пране на пари

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Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от "сивия списък". Това става ясно от решение на Групата, официално обявено днес.

В него се посочва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. Това съобщават от Министерството на правосъдието във фейсбук.

На заседанието в Париж България е била представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той е уверил, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи, както и че ще продължим и занапред на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ето какво гласи съобщението на FATF:

През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за засилване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На пленарното си заседание през месец юни 2026 г. FATF взе първоначално решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и насрочи провеждането на оценка на място (on-site assessment), за да се потвърди, че прилагането на реформите в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е започнало и се работи ефективно, както и че необходимият политически ангажимент остава налице с оглед продължаване изпълнението на реформите.

България е предприела следните реформи:

(1) изпълнение на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие;

(2) справяне с оставащите технически недостатъци в съответствието;

(3) демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, и установяване на контрол при навлизане на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи (VASP) и на операторите на пощенски парични услуги;

(4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална;

(5) завършване на внедряването на автоматизирана система с цел осигуряване приоритизирането на сигналите за подозрителни сделки (STRs);

(6) подобрени са разследванията и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в голям мащаб и организирана престъпност;

(7) гарантиране, че конфискацията се осъществява като една от основните цели на наказателноправната политика;

(8 осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм;

(9) справяне с пропуските в правната рамка относно целевите санкции за финансиране на тероризма и финансиране на незаконното разпространение на оръжия за масово унищожение; и

(10) идентифициране на организации с нестопанска цел, които са най-уязвими към финансиране на тероризъм, и демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби с цел финансиране на тероризъм.

Бившият правосъден министър Георги Георгиев съобщи във фейсбук още в сряда, че страната ни е получила зелена светлина за излизане от Сивия списък за пране на пари. От публикацията му стана ясно, че България е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) и предстои да бъде извадена от позорния и вреден за икономиката списък.

Страната ни беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF) през октомври 2023 г. 

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