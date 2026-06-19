Следващият кръг преговори Израел - Ливан ще е във Вашингтон от 23 до 25 юни

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Говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот съобщи,че следващият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23-25 юни във Вашингтон.

Според говорителя, цитиран от Ройтерс, решението е взето след разговор по телефона между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун.

Рубио също така е „повторил многократно необходимостта от разоръжаване“ на „Хизбула“ и е потвърдил „подкрепата“ на САЩ „за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която е в мир с всички свои съседи“, се казва още в изявлението, цитирано от БТА.