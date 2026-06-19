Влакова катастрофа край Лондон, има много ранени (Видео, снимки)

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Два влака са се сблъскали северно от Лондон, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Франс прес и Асошиейтед прес.

Службите за спешна помощ информирали, че техни екипи са на мястото на инцидента. Според медиите има ранени.

"Реагираме на сигнали за сблъсък, в който са участвали два влака в района на Бедфорд", заяви транспортната полиция в Екс, цитирана от БТА. 🚨BREAKING:



🇬🇧 Two trains have collided head-on near Bedford, England, with reports of multiple injuries.



An air ambulance, the Hazardous Area Response Team, and multiple emergency service units have been deployed to the scene.



Writer: Ianpic.twitter.com/zXhOGZSuVQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2026

Бедфорд е търговски град на около 90 километра северно от британската столица.

На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда повреден влак, който се е преобърнал на релсите. Освен това има и пътници в полето край него. 🚨 PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Железопътната компания "Ийст мидландс" съобщи, че "службите за спешна помощ се справят с инцидент между Сейнт Панкрас и Лестър", в Централна Англия. 🚨 WATCH: Close-up footage showing the aftermath of train crash between Luton and Bedford pic.twitter.com/Au8gNRqyhC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

„Чувствах се сякаш е станала бомбена експлозия", каза пред Би Би Си Питър Нап, който е бил в предния вагон на един от влаковете при сблъсъка. Той разказа, че е видял „окървавени лица", хора с изглежда счупени крака и „дим навсякъде". Нап разказа, че е имало линейки, пожарни коли и полиция на мястото .

Онлайн изданието на в. „Таймс ъф Лондон" съобщи, че персоналът на болницата в Бедфорд е бил предупреден, че е възможно да се очакват до 50 ранени.