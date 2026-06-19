Навроцки лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша

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Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - "Ордена на Белия орел".

Това се случи след като президентът на Украйна предизвика възмущение в Полша, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският външен министър Андрий Сибига каза, че Полша е допуснала стратегическа грешка с решението на президента.

"Решението да се отнеме на президента на Украйна "Ордена на Белия орел" е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва", написа украинският първи дипломат във Фейсбук.