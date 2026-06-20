Гърция обсъжда таван на наемите и нови мерки за жилищната криза

Гърция постави на обществено обсъждане новата Национална стратегия за жилищна политика 2026–2035 г., която предвижда възможност за въвеждане на таван на наемите за жилища с ниско качество или ниска енергийна ефективност.

Сред основните мерки е създаването на национален индекс на цените на имотите и наемите, който ще отчита реалните пазарни стойности по региони. Индексът може да се използва и за определяне на максимални нива на наемите за определени категории жилища.

Стратегията предвижда и нов модел на програмата „Моят дом", чрез който банки ще предлагат по-изгодни ипотечни кредити на млади хора и домакинства с ниски и средни доходи срещу данъчни облекчения от държавата.

Предлага се също специална схема за „Златна виза", която ще позволява на чуждестранни инвеститори да придобиват повече от един имот, ако те се отдават дългосрочно под наем. Краткосрочните наеми тип Airbnb няма да бъдат допустими.

Друга мярка е намален ДДС за строителството на социални и достъпни жилища с цел насърчаване на инвестициите в сектора.

Според стратегията около 800 000 жилища в Гърция остават необитаеми, като голяма част от тях са стари и се нуждаят от сериозно обновяване. Именно активирането на този жилищен фонд се смята за едно от най-големите предизвикателства пред страната.