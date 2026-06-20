Навроцки ще отнеме Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша

Полският президент Карол Навроцки обяви, че ще отнеме на украинския държавен глава Володимир Зеленски най-високото държавно отличие на Полша – „Ордена на Белия орел". Решението идва след остра реакция в Полша срещу указ на Зеленски, с който подразделение от украинските Сили за специални операции получава името на Украинската бунтовническа армия (УПА), съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Зеленски беше удостоен с ордена през 2023 г. от тогавашния полски президент Анджей Дуда за приноса си към сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права. В края на май обаче украинският лидер подписа указ за преименуването на военно подразделение на УПА – организация, която в Украйна е разглеждана като символ на борбата за независимост, но в Полша е свързвана с масови убийства на полски граждани по време на Втората световна война, пише БТА.

„За по-голямата част от полското общество УПА остава преди всичко формация, отговорна за жестоки престъпления срещу гражданите на Полската република по време на Втората световна война", написа Навроцки в социалните мрежи.

Полският президент подчерта, че решението му не променя подкрепата на Варшава за Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия. Следващата седмица Полша ще бъде домакин на ключова конференция, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна, на която се очаква да присъства и Зеленски.

Историческият спор около УПА остава един от най-чувствителните въпроси в отношенията между двете държави. Организацията се е борила за независима Украйна срещу съветските и нацистките сили през 40-те и 50-те години на миналия век. В Полша обаче тя е обвинявана за избиването на десетки хиляди поляци в районите на днешна Западна Украйна. През 2016 г. полският парламент официално определи тези престъпления като геноцид.

Премиерът на Полша Доналд Туск също разкритикува украинския указ, но предупреди, че задълбочаването на спора може да бъде използвано от Русия.

„Конфликтът между Полша и Украйна радва Путин и шокира нашите съюзници. Задачата на президентите Зеленски и Навроцки е да успокоят емоциите, а не да разпалват напрежение. Фронтовата линия е другаде", написа Туск в социалната мрежа „Екс".

Остра реакция дойде и от Киев. Украинският външен министър Андрий Сибига определи решението на Навроцки като „стратегическа грешка", която според него работи единствено в интерес на Москва.

„Решението да се отнеме на президента на Украйна „Ордена на Белия орел" е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва", заяви Сибига във „Фейсбук".

Въпреки напрежението около историческите спорове, през последните месеци Варшава и Киев отбелязаха напредък по въпроса за ексхумацията на полските жертви. Срещата между двамата президенти във Варшава през декември беше възприета като знак за сближаване и възможност за историческо помирение между двете страни.