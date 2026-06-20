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Тръмп ще посети Турция и Китай тази година

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Американският президент Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще посети Турция и ще направи още едно пътуване до Китай в някакъв момент през настоящата година, предаде Ройтерс.

„Пътуваме много. Ще заминем за Турция. Ще се върнем в някакъв момент през годината в Китай“, заяви Тръмп в база „Андрюс“ в Мериленд, докато представяше самолета „Боинг“ 747, дарен от Катар, който ще се присъедини към президентския въздушен флот, пише БТА.

„Президентът Си Цзинпин идва тук през септември, но ние ще се върнем за голяма конференция в Китай“, добави американският президент.

Американският президент Доналд Тръмп

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