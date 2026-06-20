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Президентът на Коста Рика беше евакуиран след взрив на незаконна минна зона

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Президентът на Коста Рука Лаура Фернандес Снимка: ОФициален профил на Фернандес в инстаграм/ https://www.instagram.com/laura_fernandez_delgado/?hl=bg

Президентът на Коста Рука Лаура Фернандес беше евакуирана по време на днешната ѝ обиколка на незаконна минна зона, след като в района е избухнала силна експлозия, предаде Франс Прес.

Консервативната популистка заяви по-късно пред репортери, че е невредима след инцидента в град Круситас близо до границата с Никарагуа. Президентът и няколко депутати са обикаляли район, известен с нелицензираните си златни мини, когато експлозията с неизвестен произход е накарала въоръжените ѝ бодигардове да я качат бързо в кола, както показват видеозаписи от мястото на инцидента, пише БТА.

„Чувствах се като на филм. Хващат те за косата, хвърлят те на земята и те прибират в колата“ разказа тя, като допълни, че е в добро състояние.

Президентът заяви пред репортери, че инцидентът доказва опасността в региона, където престъпни банди незаконно добиват злато и замърсяват околната среда.

През март Коста Рика и Никарагуа се споразумяха да си сътрудничат срещу незаконния добив по общата си граница.

Президентът на Коста Рука Лаура Фернандес Снимка: ОФициален профил на Фернандес в инстаграм/ https://www.instagram.com/laura_fernandez_delgado/?hl=bg

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