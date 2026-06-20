Ухапване от маймуна май е причинило смъртта на актрисата Едже Иртем

Ухапване от маймуна може да е станало причина за смъртта на турската актриса от популярния у нас сериал "Шербет от боровинки" Едже Иртем. Това вероятно е станало по време на почивка в Тайланд, смятат нейни близки. Затова семейството й поискало от прокуратурата това да бъде установено с аутопсия, съобщи адвокатът им, цитиран от сайта "Хаберлер".

В понеделник стана ясно, че 35-годишната актриса е починала. Първоначално бе решено, че причина за внезапната й смърт е инфаркт. Близките й обаче подозират, че вероятно е станала жертва на сепсис.

Седмица преди смъртта си Иртем била на екскурзия в Тайланд, където била ухапана от маймуна. Белези от това били видими по лявата й ръка. Затова от семейството й решили да поискат експертиза, която при аутопсията да установи дали причината за смъртта й не е всъщност ухапването.

Адвокатът Угур Гьокоюн вече е подал искане до Главната прокуратура на Истанбул за експертно становище по въпроса, посочва "Хаберлер", цитиран от БТА.

Иртем се е почувствала зле в дома си около обяд. По това време с нея е била майка ѝ. На място са пристигнали медицински екипи, които са оказали спешна помощ, но въпреки усилията им актрисата не е била спасена. Неочакваната ѝ смърт предизвика скръб сред представители на турските артистични среди и нейните почитатели.

Допълнително тъга предизвика и фактът, че ден преди смъртта си Иртем е отпразнувала рождения си ден и е благодарила на своите последователи в социалните мрежи за отправените поздравления.