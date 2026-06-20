Великобритания тества нови ракети с голям обсег за Украйна

Великобритания тества ново поколение оръжия с голям обсег на действие, които се очаква да бъдат предоставени на Украйна през следващите месеци, съобщава Пи Ей Мидия, цитирана от ДПА.

Новите ракетни системи са способни да поразяват цели на разстояние над 500 километра и да носят бойна глава с тегло най-малко 225 килограма. Първите изпитания вече са проведени на военен полигон в района на Хебридските острови в Шотландия, пише БТА.

Британските власти планират допълнителни тестове през следващите месеци, като целта е системите да бъдат въведени в експлоатация и впоследствие доставени на Украйна в рамките на военната помощ за страната.

Разработката е част от усилията на Лондон да засили отбранителните способности на Киев на фона на продължаващата война с Русия.

Министерството на отбраната иска от британските фирми да разработят оръжия с голям обсег със скорост над 600 км/ч, цена на боеприпаса от около 400 хил. лири и възможност за производство на най-малко 20 единици на месец скоро след поръчка.

През миналия февруари са изпратени около 27 оферти от индустрията, като шест компании получиха договори на стойност около 5 млн. лири всяка за проектиране на оръжията за изпитване. До миналия декември останаха само трима доставчици – Ем Би Ди Ей Ю Кей, която произвежда използваните в Украйна крилати ракети „Сторм Шадоу“, „Ем Джи Ай Инженеринг“ - британско предприятие с опит в технологиите на Формула 1 и „Ротрон Аероспейс“ британско предприятие, което и преди си е сътрудничело с Министерството на отбраната.

Съобщава се, че изстрелванията на Хебридите са довели до задействане на всички системи въпреки някои незначителни технически проблеми. Очаква се сега производителите да ги отстранят преди по-нататъшни изпитания.

Втората фаза на така наречения „Проект Спирачка“ (Project Brakestop) вече е в ход, като компаниите са получили последващи договори на стойност около 15 млн. лири за по-нататъшни разработки.

Въпреки че не е определен срок за завършване, служителите се надяват, че системите ще бъдат готови за доставка до Киев в рамките на една година след допълнителни изпитания в чужбина, включително в Украйна, които ще се проведат през следващите месеци.

Една от спецификациите за проекта е системите да засилят способностите на британската военна индустрия.

„Има две части от това, които искаме да изпитаме. Първата е създаването на капацитет, който може да осигури оперативен ефект, това винаги ще бъде номер едно. Втората е да преминем към разговори за устойчивост като нация, способна да тества нашата собствена индустрия, какво можем да произведем тук, във Великобритания“, заяви пред репортери министърът на въоръжените сили Луиз Сандер-Джоунс.

Тя допълни, че оръжията ще допълнят други системи, като френско-британските ракети „Сторм Шадоу“, които позволяват на Украйна да нанася удари дълбоко в Русия, но имат висока цена.

„Великобритания стои рамо до рамо с Украйна и ние ще продължим да предоставяме подкрепата, от която се нуждае, за да се защити от руската агресия“, увери Сандър-Джоунс. „Проект Спирачка“ показва какво се случва, когато комбинираме този ангажимент с таланта и изобретателността на британската индустрия. За по-малко от година британските компании са пренесли амбициозна концепция от чертожната дъска до полетни изпитания, предоставяйки ново поколение способности със забележителна скорост. Това е ясна демонстрация, че Великобритания има индустриалната сила, иновациите и решителността да посрещне предизвикателствата на съвременната война и да подкрепи своите съюзници“, допълни тя.