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Дрон порази кораб под панамски флаг в Черно море, един моряк е убит

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Дрон порази кораб под панамски флаг, един моряк е убит Снимка: Pixabay

Един член на екипажа е загинал, а двама моряци са били ранени при атака с дрон срещу кораб под панамски флаг в Черно море, съобщи Морската администрация на Панама, цитирана от Ройтерс.

По данни на властите инцидентът е станал в четвъртък. Един от пострадалите е в тежко състояние, а плавателният съд е успял да продължи плаването си след атаката, пише БТА.

От Морската администрация уточниха, че са задействани всички необходими процедури за изясняване на случая и за събиране на официална информация за инцидента. Ведомството поддържа постоянна връзка със засегнатите страни.

Засега не се съобщава кой стои зад нападението. Властите в Панама обаче препоръчаха на корабните оператори да избягват плаване в украинските и руските води на Черно и Азовско море заради рисковете за сигурността.

Панама разполага с най-големия корабен регистър в света. Под нейния флаг плават около 16% от световния търговски флот.

Дрон порази кораб под панамски флаг, един моряк е убит Снимка: Pixabay

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