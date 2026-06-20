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Руски дрон удари автомобил в Харков и уби един от пътниците му

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Русия е стреляла по Киев и Харков. СНИМКА: Пиксабей

Руски дрон удари автомобил в украинския град Харков и отне живота на 48-годишен мъж, който е пътувал като пасажер. Жената, която е управлявала колата, е била ранена, съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

"Врагът атакува автомобил с мирни граждани в Киевски район на град Харков. Четиридесет и осем годишен пътник бе убит в резултат от удар с дрон", гласи информацията на Синегубов, пише БТА.

На мястото на инцидента са изпратени аварийни и спасителни екипи. По-рано през деня в Холоднохирския район на Харков бяха открити останки от човек, загинал при друг руски удар срещу града, припомня Укринформ.

Харков, вторият по големина град в Украйна, остава сред най-често атакуваните населени места от руските сили заради близостта си до границата с Русия.

Русия е стреляла по Киев и Харков. СНИМКА: Пиксабей

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