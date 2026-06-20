Почина режисьорът на "Приятели" Джеймс Бъроуз

На 85 години почина американският режисьор и създател на тв предавания Джеймс Бъроуз. Той работи зад кулисите на любими комедии като "Приятели", "Бар "Чиърс", "Такси" и др. За смъртта му съобщи списание People в петък.

"Честваме изключителния живот и трайното наследство на Джеймс „Джими" Бъроуз, който почина мирно днес, заобиколен от любящото си семейство", пишат близките му в изявление, като не разкриват мястото и часа на смъртта му.

За постиженията си в телевизията Бъроуз печели 11 награди "Еми". Режисира над 1000 епизода на успешни програми, за които работи като режисьор, сценарист и продуцент. Той бе сред ранните новатори на т.нар. многокамерен ситком още през 70-те години, когато стартира успешната си кариера. Режисира епизоди на "Шоуто на Мери Тейлър Мур", "Лавърн и Шърли" и "Шоуто на Боб Нюхарт".

Първата си награда "Еми" печели за филма "Такси" - комедията, в която участват Дани ДеВито, Анди Кауфман и Тони Данза. "Такси" е посветен на грубия персонал на нюйоркската таксиметрова компания. Бъроуз режисира 236 епизода и е един от създателите на "Бар "Чиърс", по който работи заедно с дългогодишния си сътрудния Джеймс Брукс. Сред създателите е и на сериала "Фрейзър". Работи и по "Теория за големия взрив", "Майк и Моли" и "Третата планета от Слънцето".

Наскоро режисьорът направи рядка крачка и се появи пред камерата, за да изиграе самия себе си в "Завръщането". Дори се събра отново със звездата от "Приятели" Лиса Къдроу за предаване, чиято идея бе да се подиграе на живота зад кулисите при работата по ситкоми в Холивуд.

"В продължение на повече от 5 десетилетия Бъроуз беше един от най-влиятелните и обичани режисьори в историята на телевизията. Като легендарен режисьор, ментор и творческа сила, той помогна за формирането на поколения комедианти и донесе безмерна радост на зрителите по целия свят", заявяват от семейството му.