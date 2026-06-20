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Русия е свалила 187 украински дрона тази нощ

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Русия е свалила 187 украински дрона тази нощ Снимка: СНИМКA: Getty Images

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала 187 украински дрона тази нощ над територията на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната в Москва.

"В течение на нощта - от 20:00 московско време (също и българско - бел. ред.) на 19 юни до 07:00 на 20 юни с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 187 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, пише БТА.

Дроновете са свалени над региона на столицата Москва, над територията на Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Тулска, Липецка, Ростовска, Воронежка и Астраханска област, над Краснодарския край и Кримския полуостров, както и над Азовско море и Черно море, уточниха от руското Министерство на отбраната.

Русия е свалила 187 украински дрона тази нощ

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