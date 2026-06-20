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Влак падна от мост в Германия (Снимки)

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Товарен влак падна от мост в Германия СНИМКА: РОЙТЕРС

Товарен влак падна от моста в германския град Мюнхен тази нощ, предаде ДПА, като се позова на съобщение от днес на полицията в столицата на провинция Бавария.

Два вагона са излезли от релсите на моста, откачили са се от композицията и са паднали на около 5 метра, уточняват властите, според които все още се проучва какво е превозвал влакът. Един човек е бил тежко ранен, пише БТА.

Полицията обаче изрично заяви, че товарът със сигурност не представлява опасност за обществеността. Мостът може да остане затворен до утре.

Инцидентът е станал по железопътна линия, използвана предимно от товарни влакове, обяви говорител на германската жп компания "Дойче Бан".

Няма объркване в разписанието на местните и междуградските влакове, отбелязва ДПА.

Товарен влак падна от мост в Германия СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
Товарен влак падна от мост в Германия СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
Товарен влак падна от мост в Германия СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

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