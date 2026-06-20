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Президентът на Боливия обяви извънредно положение

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Президентът на Боливия Родриго Пас Снимка: Уикипедия

Президентът на Боливия Родриго Пас обяви днес извънредно положение в страната, предаде Ройтерс, отбелязвайки, че това е ескалация на кризата, парализирала националната икономика заради продължаващите вече 50 дни антиправителствени протести.

Решението, обявено от държавния глава в обръщения към нацията, отваря вратата за мобилизиране на военни сили навсякъде в страната в опит да се въведе ред, отбелязва световната агенция, предаде БТА.

По-рано днес Ройтерс предаде, че Пас е постигнал споразумение с водещ синдикат - Боливийската работническа конфедерация, което беше прието като стъпка към разрешаване на кризата. Агенцията обаче посочи, че въпреки това споразумение южноамериканската държава е далеч от края на конфликта, тъй като много пътища, свързващи главния производствен център - столицата Ла Пас, с останалата част от страната, са под контрола на селски асоциации, свързани с бившия ляв президент Ево Моралес.

Президентът на Боливия Родриго Пас Снимка: Уикипедия

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