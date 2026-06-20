Жителите на Истанбул превръщат колите си в спални, за да избегнат трафика

Задръстванията в 16-милионния Истанбул карат все повече офис служители да прибягват до нестандартни решения, за да стигнат навреме на работа. Част от тях пристигат пред офисите си още в малките часове на нощта и прекарват оставащото време до началото на работния ден в автомобилите си, съобщава турското издание „Дейли Сабах".

Тенденцията набира популярност сред хората, които ежедневно губят часове в натоварения трафик на мегаполиса. Вместо да рискуват закъснение, те предпочитат да паркират близо до работното си място и да използват колите си като временни места за почивка, пише БТА.

Така паркингите около големите бизнес центрове постепенно се превръщат в своеобразни „мини хотели", където автомобилите изпълняват ролята на спални, съблекални и дори пространства за развлечения преди началото на работния ден.

Според наблюдатели явлението е поредното доказателство за мащабния проблем с трафика в най-големия турски град и за начините, по които неговите жители се опитват да се адаптират към ежедневните транспортни предизвикателства.

Служители, използващи иновативната стратегия, споделят пред „Дейли сабах“, че тръгват от домовете си още в 05:00 ч. сутринта, въоръжени с възглавници, одеяла и решимост да избегнат задръстванията, които могат да превърнат сравнително краткото пътуване до работа в многочасово изпитание.

Докато едни прекарват допълнителното си време в сън зад волана, други гледат видеа на телефоните си, правят сутрешни разходки или се подготвят за деня, преди да влязат в офиса.

Един от пътуващите по този начин споделя, че понякога тръгва от вкъщи около полунощ, за да избегне трафика, а след това чака с часове пред работното си място.

Друг пътуващ отбелязва, че в Истанбул пътуване, което му отнема около 40 минути при идеални условия, може да се удължи до над два астрономически часа в сутрешния трафик.

За някои служители периодът на изчакване се е превърнал и в част от ежедневната рутина. Пътничка, използваща тази стратегия, споделя, че често оползотворява допълнителното време, за да спи, да се гримира или да организира графика си за деня.

Тази тенденция подчертава как задръстванията все повече диктуват ежедневните графици в мегаполиса, където много жители изчисляват времето на тръгване не според работното време, а според това кога пътищата не изглеждат като паркинги, отбелязва „Дейли сабах“.

Задръстванията продължават да доминират ежедневието в Истанбул, който за втора поредна година е класиран като най-натоварения град в света според глобалния индекс за трафика (INRIX) за 2025 г. Според данните шофьорите губят средно по 118 часа годишно в задръстванията на Истанбул, което е причина хората да намират иновативни начини за придвижване из мегаполиса.