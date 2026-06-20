Коридор за 4,6 млрд. евро ще свърже Егейско, Черно и Балтийско море през България

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Гърция, България и Румъния ускоряват реализацията на един от най-амбициозните инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа, транспортния коридор между Егейско, Черно и Балтийско море, чийто бюджет вече достига 4,6 млрд. евро.

По време на третата среща на платформата Black Sea – Aegean Sea Corridor Platform в Солун представители на трите държави и Европейската комисия потвърдиха политическата си подкрепа за проекта, който ще обедини ключови железопътни, пътни и пристанищни инфраструктури.

Според гръцкия министър на транспорта Христос Димас коридорът ще свърже пристанищата на Солун, Кавала и Александруполис с българските морски центрове Бургас и Варна, както и с румънското пристанище Констанца. Оттам транспортната връзка ще продължава към Централна Европа, Молдова и Украйна.

Европейският комисар Апостолос Цицикостас съобщи, че освен вече осигурените 3,5 млрд. евро, Европейският съюз отваря нова програма за финансиране на стойност 1,1 млрд. евро, насочена към допълнителни проекти по коридора.

„Това ще бъде една от най-важните транспортни артерии в Европа", заяви Цицикостас, подчертавайки значението на проекта за конкурентоспособността, сигурността и устойчивостта на европейската икономика.

„Искам да потвърдя ангажимента на българското правителство към този проект, който ще осигури надеждност и сигурност", заяви българския министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на срещата. Той подчерта, че сътрудничеството между България, Гърция и Румъния ще продължи и в следващите години, като изрази увереност в успешното реализиране на проекта.

Проектът има и стратегическо военно значение. Според Европейската комисия модернизираната инфраструктура ще улесни военната мобилност по източната граница на ЕС и НАТО, особено в контекста на продължаващата нестабилност в региона.

Допълнителен стимул за развитието на подобни проекти се очаква след 2028 г., когато новият европейски бюджет за транспортна инфраструктура може да бъде увеличен от 26 млрд. евро на 52 млрд. евро.

За България коридорът е от особено значение, тъй като ще засили ролята на страната като транспортен и логистичен център между Северна и Южна Европа, съкращавайки времето за превоз на товари и подобрявайки връзките между Черноморските пристанища и Егейско море.