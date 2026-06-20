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Важно за българите в Гърция: До 22 юни трябва да почистят парцелите си, следват проверки и глоби

Бойка Атанасова, Атина

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Българите се утвърждават като едни от най-активните чуждестранни купувачи в Северна Гърция. СНИМКА ЕВГЕНИЯ СТАЙКОВА

На 22 юни изтича окончателният срок за почистване и деклариране на парцели в Гърция, а от 23 юни властите започват масови проверки за спазване на противопожарните мерки. Българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция, трябва да почисят и декларират терените им в рамките на противопожарните мерки на гръцките власти.

По данни на Министерството на климатичната криза и гражданската защита до 19 юни са подадени 574 894 декларации. Собствениците, ползвателите и наемателите на имоти са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други леснозапалими материали и да ги поддържат през целия пожароопасен сезон.

Заместник-министърът Евангелос Турнас заяви, че ново удължаване на срока няма да има, а общините и пожарните служби ще започнат незабавни проверки още от вторник.

За нарушителите са предвидени глоби от 100 до 500 евро, санкции до 2000 евро според площта на непочистения терен, както и принудително почистване за сметка на собственика. При подаване на невярна декларация законът предвижда глоба от 5000 евро и наказание лишаване от свобода.

Мярката е част от националния план за превенция на горските пожари, като целта е да се намали рискът от възникване и разпространение на огнени инциденти през летния сезон.

Българите се утвърждават като едни от най-активните чуждестранни купувачи в Северна Гърция. СНИМКА ЕВГЕНИЯ СТАЙКОВА

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