Експресът за летище Лутън се блъсна в спрял влак, машинистът загина, 89 ранени (Видео, снимки)

Експресът за летище Лутън в Англия се сблъска с друг влак. При катастрофата загина единият машинист, а 89 пътници бяха ранени. Някои от тях са с животозастрашаващи травми, съобщава "Дейли мейл". На летището в Лутън кацат нискобюджетните полети от и за Лондон. Най-близкият по време полет от Лутън за София излита около час и половина преди катастрофата.

Инцидентът се развил в района на Кемпстън, между Лутън и Бедформ, към 17:15 ч. в петък. Влакът, движещ се към Св. Панкрас се блъсна в задната част на този на "Ийст Мидлендс Рейлуей". За него се смята, че е бил спрял. Влаковата катастрофа в Лутън СНИМКА: Екс/ @CGTNOfficial Влаковата катастрофа в Лутън СНИМКА: Екс/ @PolitlcsUK

Ужасяващо видео, заснето на мястото минути след катастрофата показва пътниците във влака, покрити с кръв и със сериозни рани. На снимки пък се виждат ранени с подути лица, разбити глави и белези.

Сблъсъкът между двата пътнически влака близо до Бедфорд предизвика смъртта на единия машинист, а 11 са с много сериозни травми, 22 също са пострадали повече, а 56 са с по-малки рани, съобщи спешната помощ в Източна Англия.

Еди Демпси, генерален секретар на Националния съюз на железопътните, морските и транспортните работници потвърди, че жертвата е именно машинистът.

"Съкрушени сме да научим, че машинист и бивш представител на RMT трагично загина в резултат на днешната катастрофа между Лутън и Бедфорд", казва той в свое изявление. Влаковата катастрофа в Лутън СНИМКА: Екс/ @PolitlcsUK

"Мислите ни са със семейството, приятелите, колегите и синдикатът ASLEF в този ужасен момент", допълни Демпси.

"Мислите ни тази вечер са със семейството и приятелите на шофьора, който загина при катастрофата близо до Бедфорд днес, и с пътниците, които бяха ранени при инцидента", коментира генералният секретар на синдиката на машинистите ASLEF Дейв Калф.

Експерти от отдела за разследване на железопътни произшествия бяха на място снощи, разследвайки как е възникнал сблъсъкът.

Разследващите разследват евентуална повреда в автоматичната предупредителна система (AWS) на неподвижния влак, която задейства спирачките на влака, ако машинистът не обърне внимание на предстоящ червен сигнал за стоп.

Съобщава се, че влакът за летище Лутън се е сблъскал с другия локомотив на East Midlands Train, докато другият машинист на е съобщавал по телефона за повредата на персонала по поддръжката.

Заради катастрофата от East Midlands Railway спряха превозите до и от лондонската гара Сейнт Панкрас до края на деня. Това причини сериозни закъснения на някои от пътуващите.

От болницата в Лутън предупредиха по възможност хората да избягват спешното отделение, освен при наистина спешни случаи. Влаковата катастрофа до Лутън СНИМКА: Екс/ @WorldInsights_

Свидетел от влака, д-р Пийт Нап, каза, че е видял хора с "животозастрашаващи рани, сериозни и по-дребни травми", както и хора с "превръзки и такива, които не можеха да виждат, както трябва", докато други като него били в добро състояние, за да ходят сами. Влаковата катастрофа до Лутън СНИМКА: Екс/ @WorldInsights_

"Имах кръв по целите си панталони и гърбът ме боли зверски, но съм добре", каза той. "В един момент бях запратен в стола отпред и след това видях дим. Хората плачеха, пищяха. Всички бяха много изплашени и объркани. Станах и видях много хора, които не можеха да говорят, бяха със счупени крака. След това успях да изляза от влака и понеже съм сравнително слаб, успях да се промуша през една от пролуките във вратата. Първата ми мисъл беше, че трябва да се махна от влака, в случай, че има терористична атака. Реших, че е по-безопасно да сляза от влака", разказа той.

40-годишният лекар обясни, че не е усетил влакът да се забавя, преди да се забие в другата машина, но други пътници му казали, че са усетили по-ниската скорост. 🚨 Following a rear-end collision between two East Midlands Railway (EMR) passenger trains, near Bedford, #England. at least 50 people have been injured and fatalities feared,



The collision occurred when Nottingham–London St Pancras reportedly stopped due to a fault; and was… pic.twitter.com/5MOthmM7LO — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) June 19, 2026

"Изключително обезпокоителни са съобщенията за сблъсък между два пътнически влака близо до Бедфорд. Преди всичко, мислите ми са със семейството на човека, който за съжаление загуби живота си, и с тези, които бяха сериозно ранени", написа в "Екс" британският премиер Киър Стармър.

Над 30 превозни средства на спешна помощ бяха изпратени на мястото на инцидента, като освен линейки бяха изпратени и въздушни линейки. Бе коментирано, че очакваният брой на пострадалите в болниците в Бедфорд е поне 50. BEDFORD TWO PASSENGER TRAINS HAVE CRASH



Video from inside one of the trains shows passengers after a major collision near #Bedford #England #UK plus aerial footage of the scene of #traincrash 2mi south of Bedford.

Bedford hospital is reportedly expecting at least 50… pic.twitter.com/gpLnmaWXid — NIRAJ MALHOTRA (@nirajmalhotra) June 19, 2026

Според жп експерт катастрофата изглежда като "сблъсък с относително ниска скорост". Онлайн системите за проследяване на влакове показаха, че подвижният състав, участвал в катастрофата, е бил от клас 360 и клас 810, като предната част на първия се е ударила в задната част на втория.

East Midlands Railway пусна в експлоатация локомотиви от клас 810 през декември миналата година, докато тези от клас 360 са на поне 20 години.

На мястото на инцидента бяха и дозина екипа на бредфордската пожарна служба. Те отправиха препоръка към обществото да избягва района. 🚨 WATCH: Close-up footage showing the aftermath of train crash between Luton and Bedford pic.twitter.com/Au8gNRqyhC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

"Обявихме сериозен инцидент и продължава значителна аварийно-спасяваща операция", коментира зам.-шефът на Британската транспортна полиция Стюарт Кънди.

"Работим с пълна сила, за да установим точно какво се е случило и ще предоставим допълнителна информация веднага щом можем. Разбираме, че хората се притесняват за своите близки и приятели, които вероятно са пътували в двата влака. Призоваваме ги да не пътуват до мястото на произществието и да изчакат допълнителна информация от службите", коментира той.